اِنطلال الحملة الانتخابية لانتخابات بلديتي غريان والعربان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، انطلاق الحملة الانتخابية للقوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي غريان والعربان بالجبل الغربي، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وحددت اللجنة سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان (70.000 د.ل) تم احتسابها من واقع عدد المراكز البالغ عددها (35) مركز مضروبة في (2000د. ل) كل مركز وتستمر الحملة حتى يوم الخميس الموافق 02 فبراير 2023م، وحددت يوم الجمعة الموافق 03 فبراير 2023م يوم الصمت الانتخابي وأن يكون يوم السبت الموافق 04 فبراير هو يوم الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غريان.

فيما حددت اللجنة سقف الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلدية العربان (23.115 د. ل) حيث تم احتسابها من واقع عدد الناخبين المسجلين (4623) ناخب مضروب في خمسة دينار ليبي وتستمر الحملة حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023م، وحددت اللجنة المركزية بأن يوم الجمعة الموافق الموافق 10 فبراير 2023م هو يوم الصمت الانتخابي وأن يكون يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م هو يوم الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي لبلدية العربان.

وحثت اللجنة المركزية جميع القوائم المترشحة لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي غريان والعربان على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملة الانتخابية طيلة فترة الحملة مؤكدة على أهمية تكافؤ الفرص بين جميع القوائم وإعطاء مساحات دعائية متساوية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القوائم المترشحة.

وذكرت اللجنة المركزية أن تسجيل المراقبين ووكلاء القوائم المرشحة والإعلامين مستمر حتى 31 يناير 2023م.

يأتي ذلك في حين، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي الخمس التي أجريت بتاريخ 07 يناير 2023 بمشاركة بلغت 71.5 % من إجمالي المسجلين بسجل الناخبين لانتخاب المجلس البلدي الخمس حيث بلغ عدد المقترعين (13.696) مقترع من إجمالي عدد المسجلين البالغ عددهم (19.136) وبلغ عدد الأصوات الصحيحة (13.379) فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة والبيضاء (317) ورقة على منافسة ديمقراطية لعدد (14) قائمة.