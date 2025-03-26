بأخطاء تحكيمية وفنية.. ليبيا تخسر بثلاثية لهدف أمام الكاميرون

فقد المنتخب الوطني الليبي نتيجة لقاءه أمام نظيره الكاميروني بثلاثية مقابل هدف واحد، حيث شهدت المباراة أخطاء تحكيمية عديدة بقيادة الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، ومنها احتساب ضربة جزاء مشكوكة للمنتخب الكاميروني وعدم احتساب هدف صحيح وضربة جزاء لعناصر المنتخب الوطني.

صدارة كانت قاب قوسين أو أدنى، ضيعها الليبيون في الوقت القاتل بلقاء أنغولا وأعطوا فرصة التعديل للخصم، وابتعدت ليبيا عن موعد واستحقاق مهم والموعد يتعلق بتأهل مونديالي بالأساس.

وحيث طالت ردود الأفعال لدى الجماهير الليبية، انتقاداتها المتباينة لمساعد مدرب المنتخب الليبي أبوبكر الحرك، الذي بحسب وصفهم لم يضع الخيارات المناسبة في ضربة البداية، فالتدارك صعب لكنه ليس بمستحيل، وأمانينا أن نرى مفاجأة من العيار الثقيل في قادم الجولات تعلن أن ليبيا ستكون في كأس العالم.