بأداء رائع.. فينيسيوس يصنع الفارق ويضمن تأهل ريال مدريد بمونديال الأندية

حسم ريال مدريد تأهله إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قدّم عرضاً قوياً أمام سالزبورغ النمساوي، توّجه بفوز واضح بنتيجة 3-0، في ختام منافسات دور المجموعات.
وجرت المواجهة فجر الجمعة على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” بمدينة فيلادلفيا الأميركية، حيث افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للملكي في الدقيقة 40، قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).
وأضاف البديل غونزالو غارسيا الهدف الثالث في الدقيقة 84، ليؤكد هيمنة الفريق الإسباني على اللقاء.
وبهذا الانتصار، تصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 7 نقاط دون أي هزيمة، فيما خرج سالزبورغ من البطولة بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة مرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، وصيف المجموعة السابعة، الثلاثاء المقبل على ملعب “هارد روك” في ميامي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
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