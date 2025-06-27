بأداء رائع.. فينيسيوس يصنع الفارق ويضمن تأهل ريال مدريد بمونديال الأندية

حسم ريال مدريد تأهله إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قدّم عرضاً قوياً أمام سالزبورغ النمساوي، توّجه بفوز واضح بنتيجة 3-0، في ختام منافسات دور المجموعات.

وجرت المواجهة فجر الجمعة على ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد” بمدينة فيلادلفيا الأميركية، حيث افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للملكي في الدقيقة 40، قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).

وأضاف البديل غونزالو غارسيا الهدف الثالث في الدقيقة 84، ليؤكد هيمنة الفريق الإسباني على اللقاء.

وبهذا الانتصار، تصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 7 نقاط دون أي هزيمة، فيما خرج سالزبورغ من البطولة بعد توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، وصيف المجموعة السابعة، الثلاثاء المقبل على ملعب “هارد روك” في ميامي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

40' ⚽ GOAL — VINÍCIUS JR!



A touch of class from the Brazilian as he puts Real Madrid in front.



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SALRMA pic.twitter.com/lamciYVf2b — DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025

84' ⚽ GOLAZOOO — GONZALO GARCÍA!



Real Madrid grab their third as the youngster gets on the scoresheet.



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5P2gcN1rva — DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025