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بأداء متواضع أمام جنوى.. اليوفي يستعيد صدارة الكالتشيو

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2019 - 13:36
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رفع يوفنتوس، بطل المواسم الثمانية الأخيرة، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 26 نقطة. [إنترنت]

تمكن فريق يوفنتوس من هزيمة ضيفه جنوى، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما أمس الأربعاء، وذلك ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث سجل المدافع ليوناردو بونوتشي، هدف التقدم لليوفي خلال الشوط الأول، ورد الضيوف بهدف التعادل عبر لاعبهم كريستيان كوامي، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط.

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لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقتنص هدف الفوز الثاني للسيدة العجوز، من ضربة جزاء، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

هذا ورفع يوفنتوس، بطل المواسم الثمانية الأخيرة، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 26 نقطة، واستعاد صدارة الكالتشيو، بينما توقف رصيد جنوى عند 8 نقاط، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

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