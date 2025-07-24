بأدوات حادة وعنف مفرط.. اعترافات رجل قتل زوجته في طرابلس

تمكن مركز شرطة طريق المطار بالتعاون مع القافلة الأمنية ومكتب البحث الجنائي صبراتة، من ضبط شخص متهم بقتل زوجته بعد أن توارى عن الأنظار خارج العاصمة.

وجاءت عملية الضبط عقب تلقي بلاغ من المواطنين يفيد بالعثور على جثة امرأة داخل منزلها، وعند انتقال عناصر التحقيق إلى مكان الواقعة، وُجدت الجثة وعليها آثار تعذيب واضحة على الوجه والرأس والأطراف.

وبعد جمع المعلومات وتحريات مكثفة، تم تحديد مكان تواجد الجاني خارج طرابلس. وبالتنسيق الأمني بين الجهات المختصة، أُلقي القبض عليه، وبالاستدلال معه، اعترف بارتكابه الجريمة باستخدام أدوات حادة وشديدة كالـ”مطول كهربائي” وقطعة حديد وعصا خشبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.