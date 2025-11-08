بأسعار مغرية.. منافس جديد في سوق الساعات الذكية

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن إطلاق ساعة ذكية جديدة تُعد منافسًا قويًا في سوق الساعات الذكية، وهي Redmi Watch 6، التي تأتي بتصميم عصري ومتطور، إضافة إلى مواصفات تقنية تجعلها خيارًا مثيرًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ساعة ذكية عالية الأداء بسعر معقول.

وتتميز ساعة Redmi Watch 6 بهيكل أنيق وعصري مكون من مزيج من البلاستيك والألومنيوم، مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ما يجعلها متينة وتحمل ظروف الاستخدام اليومية.

وتأتي الساعة بمعيار 5ATM لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنها مناسبة للاستخدام أثناء السباحة والغوص حتى عمق 50 مترًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن أبعاد الساعة هي (46.5/40/9.9) ملم، ووزنها 31 غرامًا فقط، ما يجعلها مريحة وملائمة للارتداء طوال اليوم.

وتتميز الساعة بشاشة AMOLED مستطيلة الشكل بحجم 2.1 بوصة ودقة عرض تبلغ 432×514 بكسل، مما يعطيها صورة واضحة وحادة مع كثافة بكسلات تصل إلى 324 بكسل لكل بوصة.

كما تم تزويد الشاشة بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، مما يعزز من قوة التحمل ويدعم الاستخدام المكثف في مختلف الظروف.

وتعمل الساعة بنظام HyperOS 3، وهو نظام تشغيل مُخصص من Xiaomi، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة، وتم تجهيز الساعة بمجموعة واسعة من التطبيقات لمتابعة النشاط البدني اليومي، بما في ذلك مراقبة نبضات القلب، وقياس معدلات الأوكسجين في الدم (SpO2).

كما تحتوي الساعة على مكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى مباشرة من الساعة، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يمارسون الرياضة أو يفضلون الاستماع للموسيقى أثناء التنقل.

إضافة إلى ذلك، تدعم الساعة تقنيات متقدمة مثل تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS)، بوصلة إلكترونية، تقنية Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، ما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية.

وتأتي ساعة Redmi Watch 6 مع بطارية بسعة 550 ميلي أمبير، مما يضمن عمر بطارية طويل، يتراوح بين عدة أيام من الاستخدام العادي. ستُطرح الساعة بلونين أساسيين هما الأسود و الفضي، بحيث تناسب مختلف الأذواق.

ومن المتوقع أن تكون الساعة منافسًا قويًا في فئة الساعات الذكية ذات الميزانية المتوسطة، حيث سيتم بيعها بسعر 70 يورو تقريبًا، مما يجعلها صفقة جذابة بالنظر إلى الميزات المتقدمة التي تقدمها مقارنةً بالساعات الذكية الأخرى في نفس الفئة السعرية.