بأعلى معدل توزيع في السوق.. «ليبيا للنفط» تتجاوز مخصصاتها المعتمدة لاحتواء أزمة الوقود

أصدرت شركة ليبيا للنفط بياناً توضيحياً شاملاً للرأي العام والجهات المختصة، استعرضت فيه آخر مستجدات عمليات إمداد وتوزيع الوقود في البلاد، وذلك في ضوء ما تشهده بعض المناطق من ازدحام وضغط متزايد على محطات التوزيع خلال الآونة الأخيرة.

وكشفت الشركة في بيانها أنها تمكنت، خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20 مايو 2026 وحتى تاريخ اليوم، من توزيع كميات من الوقود تُعد الأعلى على مستوى جميع شركات التوزيع العاملة في السوق المحلي؛ مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق على الرغم من كافة التحديات التشغيلية واللوجستية التي تواجه منظومة الإمداد العام.

وشددت الشركة على أن إجمالي الكميات التي قامت بضخها وتوزيعها قد تجاوز المخصصات المعتمدة لها أصلاً، وهو ما يعكس بوضوح جاهزيتها الفنية والتشغيلية العالية، مؤكدة قدرتها الكاملة على رفع معدلات التوزيع بوتيرة أكبر في حال توفر الكميات اللازمة من الوقود، وتفكيك الاختناقات المرتبطة بسلسلة الإمداد والتوريد.

وفي سياق متصل، أوضحت الشركة أن تعزيز كفاءة التوزيع ورفع مستوى انسيابيته يتطلبان اتخاذ جملة من الإجراءات، في مقدمتها زيادة المخصصات الممنوحة للشركة، وتسهيل عملية دخول شاحنات النقل إلى أذرع التعبئة، إلى جانب تفعيل آليات المداورة بين شركات التوزيع المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في قطاع النفط.

وأشارت شركة ليبيا للنفط إلى التزامها الكامل بأداء واجبها الوطني، لافتة إلى أن التجارب السابقة قد أثبتت دورها المحوري والفعال في احتواء أزمات الوقود السابقة ومعالجتها، مستفيدة في ذلك من شبكة محطاتها الواسعة والمنتشرة في مواقع استراتيجية تغطي رقعة جغرافية حيوية، مما أسهم بشكل مباشر في دعم استقرار الإمدادات وتسريع عودة الأوضاع إلى طبيعتها الاعتيادية خلال تلك الفترات.

كما نوهت الشركة في بيانها إلى أن استقرار إمدادات الوقود في البلاد يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية التدفق وانتظام عمليات التوزيع اللوجستية.

واختتمت شركة ليبيا للنفط بيانها بتأكيد تجديد التزامها بمواصلة العمل على مدار الساعة، من خلال كافة إداراتها التشغيلية والفنية، وبالتعاون مع شركات النقل المتعاقدة معها، والعاملين بمحطاتها، لضمان استدامة الإمدادات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين، مشددة على أن مصلحة الوطن والمواطن ستظل دائماً وأبداً في مقدمة أولوياتها.