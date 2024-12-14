بأغلبية ساحقة.. برلمان كوريا الجنوبية يؤيد عزل الرئيس «يون سيوك يول»

أيد برلمان كوريا الجنوبية، عزل الرئيس، يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85.

وذكرت وكالة “يونهاب”، أن “الجمعية الوطنية تمرر مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت. وكانت هناك 8 أصوات باطلة”.

وأشارت إلى أنه “من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستعزل أو تعيد تعيين الرئيس”.

هذا “وقرر حزب سلطة الشعب الحاكم الذي يتنمي إليه يون سيوك يول قبل وقت قصير من التصويت، المشاركة في التصويت ولكن معارضة العزل، وأظهرت نتيجة التصويت أن 12 نائبا من الحزب الحاكم انحرفوا عن خط الحزب لصالح العزل”.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر، “فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية”.