بأغلبية كبيرة.. البرلمان الأوروبي يُصوّت على ضرورة تعيين مبعوث إلى ليبيا

صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس الخميس بأغلبية كبيرة على وثيقة مهمة حول الوضع غير المستقر في ليبيا.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي جوليانو بيسابيا إنّ الوثيقة تضع احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب العمل السياسي في ليبيا لفترة طويلة.

وأوضح بيسابيا أنّ ليبيا تعرضت الحقوق للدهس بالعنف، وقمع المجتمع المدني بوحشية، وأولئك الذين يعبرون الحدود الليبية بحثًا عن مستقبل أفضل يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والسجن في معسكرات الاعتقال.

وذكر بيسابيا أنّ النص المعتمد يطلب صراحة أن يعين الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي لليبيا، والذي سيدعم عملية المصالحة الوطنية وانسحاب جميع الجماعات المسلحة والإعداد لدستور ديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشدّد بيسابيا على أن يضمن النص الحريات الأساسية بالكامل وأن يتحصل الذين عانوا من انتهاكات جسيمة في النهاية على العدالة، وأن يناقش المشكلة الخطيرة للغاية المتمثلة في الألغام وانتشار الأسلحة، وحقوق النساء والأطفال.