بأغلبية 84.30%.. «تبون» رئيساً للجزائر رسمياً لولاية ثانية

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، السبت، رسميًا، فوز عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية مدتها 5 أعوام، بنسبة 84.30٪ من أصوات الناخبين.

وبفارق شاسع، حصل تبون على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا من إجمالي 11 مليونا و226 ألفا و65 ناخبا، بحسب المحكمة.

وقال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، خلال إعلانه النتائج النهائية عبر التلفزيون الرسمي، إن “تبون فاز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 84.30%”.

وأضاف: أن “نسبة المشاركة النهائية التي جرت الأحد الماضي، بلغت 46.10% من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت”