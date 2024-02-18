بأقل من 5 دقائق يومياً.. خطوات بسيطة تُنفذ روتين حياتك!

نشرت صحيفة Times of India، نصائح لخطوات بسيطة وسريعة يمكن للمرء تنفيذها في روتين حياته اليومية، وعليه أن يمارسها عندما يكون لديه خمس دقائق فقط لتطوير حياة أفضل، كما يمكن أن تساعد على عيش حياة مُرضية، وتحقيق السعادة ذاتية.

وربما تكمن السعادة في مجرد النجاح في تحقيق سلسلة من الإنجازات الصغيرة، ومنها، ترتيب السرير في الصباح فهو يمنح شعوراً بالإنجاز في بداية اليوم،

وقد تُحدث ممارسة تدريب رياضي خفيف لمدة خمس دقائق فرقًا كبيرًا عندما يريد الشخص البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اللياقة البدنية في تلك الأيام المزدحمة

وبالطبع، يمكن تكرار التسلسل المُفضل لكل شخص عدة مرات حسب رغبته. في كلتا الحالتين، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق أن تفعل المعجزات عندما لا يكون لدى الشخص وقت لممارسة تمرين كامل.

وقبل أن يبدأ الشخص يومه، يمكن أن يقوم بإعداد قائمة المهام وخطط ليومه، إن ممارسة تلك العادة بفعالية سيساعد على بقاء الشخص منظمًا ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التوتر.

ومن عناصر اليقظة الذهنية، ممارسة التواصل الاجتماعي لمدة قصيرة من وقت لآخر، لأنها تبقي الشخص على اطلاع دائم مع دائرته القريبة.

كما يساعد تدوين اليوميات وكتابة المشاعر يوميًا على زيادة التركيز والتفكير في كل تفاصيل اليوم واحدة تلو الأخرى ومعالجة ما يقوله بشكل مختلف.

ويعد العصف الذهني يوميًا أحد أفضل الطرق لإخراج الأفكار من العقل إلى الورق. وسيكون لدى الشخص فرصة لإنشاء قوائم المهام من خلال العصف الذهني أو حتى بدء مشاريع جديدة.

ولا بأس إذا لم يكن الشخص من محبي الكتب. ولكن إذا كان على استعداد لتغيير تلك الحالة، فيمكنه البدء بالقراءة لمدة خمس دقائق يوميًا.

وهل تعلم أن القيام بتحريك الكتفين للأمام ثم للخلف لمدة خمس دقائق في إرخاء العضلات المتوترة ويمكن أيضًا إضافة اليدين لجعله تمرينًا صغيرًا فعالًا.

واذا أردت معرفة موقعك من النمو الشخصي الشامل وتحسين الذات، فإن قضاء خمس دقائق في التفكير في الأهداف والخطط قد يساعدك.