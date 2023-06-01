بأكبر خطة تشغيلية.. السعودية تستعد لاستقبال ملايين الحجاج للعام الجاري

أعلن رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية الشيخ عبد الرحمن السديس، عن إطلاق «أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج» للعام 2023.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بملتقى إعلامي حول موسم الحج الذي يحل أواخر يونيو الجاري، بعد رفع تدابير كورونا وعودة الحجاج لأول مرة بعدها دون قيود.

وفي بيان، نقلت رئاسة شؤون الحرمين «المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة» عن السديس قوله، إنّ خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444 هجرية 2023 ميلادية ، تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة.

وقال السديس إنّ هذه الخطة تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون المجسد الحرام والمسجد النبوي، وهي نتاج عمل عامٍ كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة عطفًا على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية.

وكشف السديس أنّ خطة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لهذا العام تتواكب مع الإعلان عن استقبال أعداد مليونية من الحجاج، بعد انقشاع جائحة كورونا.

وترتكز الخطة على عدة مرتكزات، بينهاالاهتمام بكل ما يعين ضيوف الله على أداء المناسك بيسر وسهولة وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة والمراقبة والتقييم والتقويم، وفق السديس.

ومن المقرر أن يشهد الموسم 185 برنامجًا ومبادرة نوعية، تشمل استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للحجاج، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم، وفق البيان ذاته.

ولفت السديس إلى أنّ الرئاسة استعدت لحجّ هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها، بعدد موظفين يصل إلى 14 ألف، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف فرصة تطوعية متاحة.

وفي فبراير الماضي أعلن وزير الحج توفيق الربيعة، أنّ بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج للعام 2023 الجاري.