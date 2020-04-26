بأمر من الملك.. السعودية تُلغي إعدام مرتكبي الجرائم القُصّر

سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات. [أرشيفية/العربية]

أفادت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة، في بيان نقلاً عن أمر ملكي إن المملكة لن تُطبق بعد الآن عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قُصّر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الهيئة عواد العواد قوله في بيان: “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام.. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.

وأضاف: “هذا يوم مهم للسعودية”.

وتابع العواد: “الأمر الملكي يساعدنا على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات بلدنا”.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية، التي خضع سجل حقوق الإنسان لديها لتدقيق دولي مكثف بعد قتل صحفي سعودي بارز في 2018، من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.

وذكرت أن المملكة أعدمت 184 شخصا في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.

ويأتي الإعلان بعد يومين فقط، من إلغاء المملكة فعليا لعقوبة الجلد، في قرار للهيئة العامة للمحكمة العليا. وسيُستبدل الجلد بالسجن أو الغرامة.

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