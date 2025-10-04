بأمر من ترامب.. ضربة أمريكية تستهدف قارب قبالة فنزويلا وتقتل 4 أشخاص

نفذت القوات الأمريكية، أمس الجمعة، ضربة جوية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه، وفق ما أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث على منصة “إكس”.

وأوضح هيغسيث أن الضربة استهدفت القارب في المياه الدولية بينما كان ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه الولايات المتحدة، ووصف ركاب القارب بأنهم “مهربو مخدرات إرهابيون”.

وأضاف أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن “هذه الضربات ستستمر حتى تنتهي الهجمات على الشعب الأمريكي”.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، يصل بذلك عدد القتلى في أربع ضربات مماثلة على مراكب تهريب المخدرات إلى 21 شخصاً.