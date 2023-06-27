بأمن وسلام.. اكتمال وصول الحجاج الليبيين إلى صعيد «عرفات» الطاهر

أفاد رئيس الهيئة العامّة لشؤون الحج والعمرة علي حمودة بوصول حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر والذي بلغ عددهم 8 آلاف و180 حاج.

وأوضح حمودة في إيجاز صحفي من صعيد عرفات الطاهر أنّه استمر تصعيد الحجاج الليبيين من صباح الأمس إلى فجر اليوم، وأنّ الجميع وصلوا بأمن وسلام.

وتابع حمودة أنّ عند مساء اليوم سينفرون الحجاج الليبيين إلى مزدلفة، ثالث المشاعر المقدسة التي يمرّ بها الحجّاج، وأنّه بعد سينفرون الحجاج إلى مشعر منى.

وتقع مزدلفة بين مشعري مِنى وعرفات، ويقيم الحجّاج فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة، ويجمعون منها الحصى لرمي الجمرات في مِنى.

وكما في كلّ عام، يؤدّي ضيوف الرحمن في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ويستمعون إلى خطبة عرفة التي تلقى في مسجد «نمرة».