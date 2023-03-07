بأوامر النائب العام.. اللواء 444 قتال يُنفذ عملية أمنية في منطقة القريات

أعلن مكتب النائب العام عن تنفيذ الأجهزة الأمنية لعملية أمنية ضد أماكن الجريمة المنظمة بالتعاون مع اللواء 444 قتال داخل منطقة القريات جنوب طرابلس.

وأفاد مكتب النائب العام بضبط مجموعة من المطلوبين بعد مقاومتهم بالأسلحة النارية، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومركبات استقوى بها المطلوبين في مقاومة إنفاذ تدابير النيابة العامة.

وتابع مكتب النائب العام أن العملية أجريت بالتنسيق مع مكونات الغرفة الأمنية المشتركة غريان والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان؛ ورئيس نيابة غريان الابتدائية.

وأشار مكتب النائب العام إلى وجود منخرطين في عصابات مسلحة والمنسوب إليها ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وتنظيم الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر.

ووجه مكتب النائب العام إلى بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ والانتقال بمعية وكيل النيابة بمكتب النائب العام لإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة وتفتيشها.