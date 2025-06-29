بإشراف أمني رفيع.. ليبيا تبدأ تطبيق بطاقة الحصر الأمني للوافدين

عقدت لجنة الحصر الأمني المعلوماتي اجتماعها التوافقي النهائي بمقر مديرية أمن بنغازي الكبرى، برئاسة مدير الأمن اللواء صلاح هويدي، وبحضور كل من رئيس الجهاز الوطني للتنمية الدكتور جبريل البدري، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء منعم لمهشهش، وذلك في إطار استكمال الترتيبات التنفيذية لانطلاق العملية الأمنية الشاملة في مختلف أنحاء ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء تنفيذ عملية الحصر الأمني المعلوماتي في جميع مدن البلاد، عبر خمسة فروع رئيسية تشمل: فرع بنغازي الكبرى، فرع المنطقة الوسطى، فرع الجنوب الشرقي، فرع الجنوب الغربي، فرع المنطقة الشرقية.

وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المؤسسي والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنموية، بما يضمن نجاح العملية وتحقيق أهدافها بدقة وفاعلية، حيث أعلن الجهاز الوطني للتنمية عن تقديم الدعم اللوجستي الكامل للجنة، خاصة في ما يتعلق بتوفير المواد الطبية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الحديثة اللازمة لتيسير أعمال الحصر.

ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع قرار اعتماد بطاقة الحصر الأمني المعلوماتي كوثيقة رسمية إلزامية للوافدين من الجنسيات العربية والأجنبية، والتي ستُستخدم أيضًا لفتح الحسابات المصرفية الخاصة بهم.

وشدد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة التزام الوافدين باقتناء البطاقة المذكورة، مؤكدين أن أي تخلف عن الإعلان أو الامتناع عن استخراجها سيُعد مخالفة صريحة، تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تشمل الضبط، الترحيل، والإبعاد النهائي من البلاد.

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المجتمعي وتنظيم الوجود الأجنبي، بما يسهم في حماية الأمن الوطني وتحقيق الانضباط الإداري على مستوى الدولة.