بإشراف النيابة العامة.. بدء تنفيذ عمليات فحص جثث مجهولة

باشرت الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أعمالها الميدانية في الكشف عن جثث مجهولة الهوية، وذلك تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة، وبناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الهيئة.

وتوجهت الفرق إلى كل من مستشفى أبوسليم ومستشفى طرابلس الطبي، استجابة للتكليف المتعلق بوجود عدد من الجثث المجهولة التي تم التحفظ عليها داخل المستشفيين.

وفي هذا الإطار، قامت الفرق الطبية والفنية بالكشف على 15 جثة داخل مستشفى أبوسليم، حيث تم أخذ العينات اللازمة تمهيدًا لإجراء التحاليل المخبرية ومقارنتها بقاعدة بيانات الهيئة، في محاولة لتحديد هويات أصحابها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة والجهات القضائية المختصة، من أجل المساهمة في الكشف عن مصير المفقودين، وإنهاء معاناة ذويهم، في سياق جهود وطنية وإنسانية لتقديم إجابات عادلة وموثوقة للأسر المتضررة.