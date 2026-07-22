بئر مياه جديدة في أوباري.. تعزيز «إمدادات الشرب» في الجنوب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا انتهاء إدارة التنمية المستدامة من أعمال حفر بئر مياه عذبة في منطقة تكركيبة التابعة لبلدية أوباري، مع بدء عمليات ضخ المياه وإجراء الاختبارات التشغيلية، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها المؤسسة لدعم المناطق المحيطة بالعمليات النفطية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن النتائج الأولية للاختبارات أظهرت كفاءة البئر الجديدة، إذ بلغت إنتاجيتها نحو 100 متر مكعب في الساعة من المياه الصالحة للشرب، عقب استكمال أعمال الحفر التي استمرت ثلاثة أسابيع منذ انطلاقها خلال شهر يونيو، ليصل العمق النهائي للبئر إلى 350 مترًا.

وأضافت المؤسسة أن مراحل تجهيز البئر تضمنت تركيب مضخة غاطسة بقدرة 50 حصانًا، بهدف ضمان انتظام تدفق المياه واستقرار عمليات التشغيل، مشيرة إلى استمرار الاختبارات الفنية للتحقق من مطابقة البئر للمواصفات المطلوبة ومعايير الجودة قبل تسليمه بشكل نهائي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطط التنمية المستدامة التي تعتمدها لتوفير مياه الشرب النظيفة وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة الجنوبية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في البلديات القريبة من الحقول والمواقع النفطية.

وتنفذ المؤسسة الوطنية للنفط برنامجًا للتنمية المستدامة يركز على إطلاق مشروعات خدمية وتنموية في المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، وتشمل قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المناطق الليبية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه المؤسسة لتعزيز دور قطاع النفط في دعم التنمية المحلية، من خلال توجيه جزء من برامج المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات ترتبط مباشرة باحتياجات السكان وتحسين الظروف المعيشية في المناطق القريبة من النشاط النفطي.