بئر نفط جديدة في «حقل النافورة»

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، “نجاحها في وضع بئر جديدة على خط الإنتاج بقدرة 2000 برميل يوميًا”.

وقالت الشركة، ومقرها بنغازي، “إنها تمكنت من وضع البئر الجديد في “حقل النافورة” على خط الإنتاج بعد الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة للربط الميكانيكي والكهربائي من قبل فريق إدارة هندسة الإنتاج”.

وأضافت: إن “هذا البئر الجديد يتمتع بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 برميل يوميًا.. وقد تم استلامه مباشرة من عمليات الحفر”.

وقالت شركة الخليج العربي: “تم وضع هذا البئر على الإنتاج ليصبح أحد الآبار الجديدة في حقل النافورة”، مشيرة إلى أن هذا البئر سيساهم في تعزيز جهودها المستمرة لرفع معدلات الإنتاج وتنفيذ خطة المؤسسة الوطنية للنفط”.