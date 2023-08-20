باتيلي: أحداث طرابلس تُظهر الحاجة الماسة لإقامة مؤسسات موحدة

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن الأحداث المأساوية التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الليبيين الأبرياء، تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة، وخاضعة للمساءلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أطلع الأخير المبعوث الأممي على نتائج اجتماعه في بنغازي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر.

ورحب باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، بتنسيق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي يندرج ضمن الجهود المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية.

كما جدد المبعوث الأممي التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية.

بدوره ثمن المنفي، جهود المبعوث الأممي التي وصفها بالصادقة والجادة، مؤكداً الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.

ونوه رئيس المجلس الرئاسي إلى حرص كل القيادات الأساسية في ليبيا لإنجاز انتخابات شاملة وعادلة وشفافة وذات مصداقية.