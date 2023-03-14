«باتيلي» أخطأ.. النواب لا يتحمل مسؤولية تأخر الانتخابات.. «عقيلة صالح» يُصرّح

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أخطأ وتجاوز صلاحياته، في مؤتمره الصحفي الأخير بطرابلس، عندما وصف مجلس النواب بأنه من الأجسام المنتهية الولاية.

وأوضح عقيلة صالح في لقاء تلفزيوني أنّ وصف باتيلي يدل على عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، قائلا: «باتيلي ليس حاكمًا لليبيا، وليس أحرص على الليبيين من أنفسهم».

وأضاف عقيلة صالح أنّ الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات سيكتل في يونيو المقبل، ومن هنا يبدأ دور الحكومة والمفوضية للتنفيذ، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحميل مجلس النواب مسؤولية تأخر الانتخابات لعدم استعداد مفوضية الانتخابات وعدم وجود حكومة موحدة محايدة.

وتابع عقيلة صالح أنّ لجنة مجلسي النواب والدولة المشتركة 6+6 لإصدار القوانين الانتخابية، ستشكل في غضون شهر، مؤكدا أنّ التعديل الدستوري الـ13، هو القاعد الدستورية الآن وفق الاتفاق السياسي.

واشار عقيلة صالح أنّه إذا لم تستكمل اللجنة المشتركة بين المجلسين 6 + 6 بمهامها، فالقوانين الانتخابية السابقة ستظلّ سارية.