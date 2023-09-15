باتيلي: أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن الشعب الليبي ضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة.

وأضاف باتيلي في كلمة له: “اليوم أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب”.

وحث المبعوث الأممي جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة.

كما أشاد باتيلي بفريق الأمم المتحدة وشركائها على الأرض لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى.

ونوه المبعوث الأممي إلى أن “حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله”.

وتابع: “هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها، وهي مناسبة لأعرب عن امتناني لجميع البلدان التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب”.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي، في رسالة عزاء ومواساة ومساندة لأبناء الشعب الليبي، جراء الكارثة الهائلة التي أحدثها إعصار دانيال في شرق البلاد: "إنها لحظة يتوحد فيها الجميع. إنها لحظة يوحدنا فيها الألم، ولكنها أيضا اللحظة التي نداوي خلالها جراحنا معًا." تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣