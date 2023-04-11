باتيلي: الانتخابات مطلب للشعب الليبي

شدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على أن الانتخابات مطلب للشعب الليبي، مطالباً جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها خلال العام الجاري 2023م.

جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقدم باتيلي خلال اللقاء، إحاطة حول زيارته لدول السودان وتشاد والنيجر، ولقائه برؤساء الدول ووزراء الدفاع؛ لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، وكذلك لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

هذا وأكد الدبيبة دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول بالبلاد إلى الانتخابات.

بدورها قدمت المنقوش إحاطة بجهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.