باتيلي: المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبد الله باتيلي، أمس الخميس، زيارة إلى مدينة بني وليد.

وعقد المبعوث الأممي خلال الزيارة، اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي للمدينة، والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وأكاديميين من جامعة بني وليد، فضلا عن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة وممثلين عن النساء والشباب.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه أبدى تفهمه “للمخاوف التي تم التعبير عنها بشأن استمرار الشعور بالتهميش والإقصاء، والجراح الناجمة عن ذلك، والمظالم التي لم تتم معالجتها بما في ذلك قضية السجناء السياسيين”.

وأضاف: “أثنيت على حسهم الوطني ومشاعرهم التصالحية مؤكدا على أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة، وعلى ضرورة أن تتمحور حول الضحايا، وترتكز على الحقوق وفقا لآليات سليمة للعدالة الانتقالية”.