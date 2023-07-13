باتيلي: الوقت قد حان للتوصل إلى حل وسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى سُبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال، وشدّد باتيلي في هذا الصدد على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات.

وثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدوره قال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن جرى الاتفاق خلال اللقاء على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية، مضيفاً أن تأمين دعم وقبول جميع الأطراف الفاعلة أمر ضروري.

كان لي اليوم في طرابلس، اجتماع مثمر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري. وقد أثرت معه الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق. pic.twitter.com/QEvN1mGE2B — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) July 12, 2023