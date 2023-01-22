«باتيلي»: حان الوقت للعودة للانتخابات وتكوين أجسام شرعية تُعيد لليبيا مكانتها

أعرب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن تقديره مشاركة دول جوار ليبيا لمساعدة شعبها على تجاوز الأزمة الراهنة والمساهمة في عودة الاستقرار بالبلاد.

وذكر باتيلي أنّ المنطقة تحتاج أن تكون ليبيا بلدا مستقرا يؤدي دوره الإقليمي ويحقق لشعبه التقدم والاستقرار والسلام، وأنّه حان الوقت لقادة ليبيا والليبيين للم الشمل والعمل على إيجاد حل ليبي ليبي لهذه الأزمة.

وأضاف باتيلي أنّه آن الأوان بأن تمضي العملية الانتخابية نحو بناء مؤسسات شرعية وإيجاد الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار، داعيا كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي إلى أن يتحملوا مسؤولية إيجاد حلول في أقرب وقت.

وشدّد باتيلي أنّه حان الوقت للعودة للانتخابات لتكوين أجسام تمتلك شرعية لاستدامة التقدم لتعود ليبيا إلى موقعها كجزء من عائلة الأمم المتحدة وتلعب دورها في الحركة الإنسانية نحو التقدم.