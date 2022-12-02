باتيلي: كل مساعي البعثة ستركز على الذهاب إلى الانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، في العاصمة التونسية، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء خُصِص لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

من جهته، جدّد الدبيبة دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات، مؤكداً للمبعوث الأممي جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفق قوله.