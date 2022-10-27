باتيلي: لقائي مع اللجنة العسكرية 5+5 كان ناجحاً

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن لقائه بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها الدائم في سرت كان ناجحا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب اجتماع عقده مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حث خلاله اللجنة على تحمل مسؤوليتها الوطنية للمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

وأشاد المبعوث الأممي في المؤتمر الصحفي بالإرادة القوية للقادة العسكريين أعضاء اللجنة في سبيل دمج المؤسسة العسكرية ووعيهم بضرورة توحيد ليبيا وإعادة الأمن والسلام والرخاء، قائلا إنهم يمثلون مثالا يجب أن يحتذى من كل الأطراف سواء كانوا سياسيين أو ممثلي مجتمع مدني أو نساء أو شباب للذهاب نحو الانتخابات وإيجاد مؤسسات شرعية تقود البلاد.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعا اليوم الخميس بسرت بكامل أعضائها بحضور المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي لمناقشة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.