باتيلي: من يريد حكومة جديدة يريد حصته من الكعكة

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنّ مستقبل البلاد يجب أن لا يتوقف على مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأنّه يتوقف على طموحات المواطنين.

باتيلي وخلال فعاليات ملتقى حكماء ونخب فزان ذكر أنّه عندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد، داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد.

وتابع باتيلي أنّه لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى العاصمة طرابلس أو مصراتة، مشددا على أهمية وجود مجلس نواب موحد.

وأضاف باتيلي أنّه لبناء ليبيا جديدة هناك حاجة لوجود حكومة موحدة وبرلمان موحد، وأنّه لا تبنى ليبيا الجديدة إلا بعملية انتخابية ينتخب فيها البرلمان ورئيس الدولة بشفافية وشمولية

ولفت باتيلي إلى أنّه لا يمكن إعادة بناء ليبيا بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها وحان الوقت لإكمال قوانين الانتخابات ليتمكن المواطنون من اختيار من يريدونه.

واختتم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي كلمته بأنّ كل من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة لا يريدون ذلك سوى لتقاسم الكعكة، حسب وصفه.