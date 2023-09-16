باتيلي: هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، السبت، زيارة تفقدية لمدينة درنة المنكوبة رفقة نائبته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية، وعدد من مسؤولي البعثة.

وكان في استقبال المبعوث الأممي والوفد المرافق له، وزير الصحة بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة الدكتور عثمان عبد الجليل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذه الزيارة تأتي دعماً لوزارة الصحة وتقديم شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية لسد العجز الدوائي بالمرافق الصحية، وللوقوف على الأعمال التي قامت بها الوزارة حيال الكارثة التي حلت بالمدينة.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية للمرافق الطبية والمستشفى الميداني للاطلاع على أوضاع المصابين ومتابعة سير العمل.

واِطلعَ باتيلي رفقة الوزير خلال الزيارة الميدانية على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة جراء السيول المدمرة التي اجتاحت مدن ومناطق المنطقة الشرقية إثر العاصفة دانيال.

وقال المبعوث الأممي عبر حسابه على موقع “إكس”: “غادرتُ درنة مساء اليوم بقلب حزين، بعد أن عاينتُ الدمار الذي خلفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة”.

وأضاف: “إنها مشاهد تدمي القلب، نظراً لحجم الكارثة التي شاهدتها عن قرب.. إن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود”.

وأشار باتيلي إلى أن الأمم المتحدة تتعاون بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين، وفي الوقت نفسه، يجري فريق الأمم المتحدة أيضًا مزيدًا من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى.

تتعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين. وفي الوقت نفسه، يجري فريق الأمم المتحدة أيضًا مزيدًا من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى.#درنة #ليبيا pic.twitter.com/TekzpBqEl1 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 16, 2023