«باتيلي» و«السايح» يُجريان قراءة شاملة للقوانين الانتخابية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاءن بمقر البعثة في طرابلس، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأجرى المبعوث الأممي مع السايح، قراءة شاملة للقوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 وأقرها مجلس النواب مؤخراً، ومدى قابليتها للتطبيق.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”: “أثنيتُ خلال اللقاء على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها الفني لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ، بما يُلبي تطلعات ملايين الليبيين التواقين إلى ممارسة حقوقهم السياسية، وانتخاب قادتهم، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية”.

كما جدد المبعوث الأممي خلال اللقاء، التأكيد على دعم البعثة للمفوضية من أجل توفير ظروف النجاح الكامل لمهمتها الصعبة المتمثلة في تنظيم الانتخابات كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار والتقدم في ليبيا.