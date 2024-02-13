«باتيلي» والسفير الياباني يؤكدان تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

وأكد باتيلي خلال لقائه السفير الياباني في ليبيا، توافقَ الآراء مع السفير الياباني على “ضرورة أن يأتي حل الأزمة من الليبيين أنفسهم عبر عملية تيسرها الأمم المتحدة.”

وذكر باتيلي على حسابه في منصة “إكس”، إنه أشاد “بدعم اليابان الثابت في مجلس الأمن ومن خلال رئاستها للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا” كما أثنى على “المساعدات الإغاثية التي قدمتها اليابان، عبر وكالات الأمم المتحدة، للمتضررين من الفيضانات في شرق البلاد”.