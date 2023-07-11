«باتيلي» و«حفتر» يتفقان على معالجة القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، مع خليفة حفتر.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنهم أجروا نقاشات وصفها بالمثمرة حول الوضع السياسي الراهن، وتم الاتفاق على ضرورة معالجة القضايا الخلافية في مشروعي قانوني الانتخابات.

كما تم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية مشاركة وقبول جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُمهد لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة تُلبي تطلعات الشعب الليبي، بحسب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وفي وقت سابق، أعلن باتيلي عزمه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.

وأوضح المبعوث الأممي أنه سوف يكثف خلال الأسابيع المقبلة، تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

ولفت باتيلي إلى أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في العمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.