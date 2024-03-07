باتيلي وعقيلة صالح يبحثان هاتفيا تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات

أجرى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عيد الله باتيلي، أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تمحورت حول سبل إيجاد تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات.

وقال الممثل الخاص على حسابه على منصة “إكس” إنه تم خلال المكالمة تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، وجدد باتيلي، الدعوة لمجلس النواب إلى “تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.”

وأضاف باتيلي، أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على “مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد.”