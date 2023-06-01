«باتيلي» و«عقيلة» يُؤكدان أهمية إنجاز عمل لجنة 6+6

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، في مدينة القبة بالجبل الأخضر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وذكر باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن اللقاء استعرض التطورات السياسية الأخيرة، والتقدم المحرز في أعمال لجنة 6+6 بشأن إعداد القوانين الانتخابية.

واتفق الطرفان على أهمية إنجاز هذه المهمة في أقرب الآجال، وعلى ضرورة اعتماد قوانين قابلة للتطبيق.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الآراء توافقت على أن إجراء انتخابات شاملة وشفافة في ليبيا هو الحل الأنجع الكفيل بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وإرساء أسس متينة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر لجميع الليبيين.

وأردف قائلاً: “تقديراً لليبيا وشعبها، شجعتُ رئيس مجلس النواب على حث أعضاء لجنة 6+6 على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم، وأن يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام”.