«باتيلي» ووزير خارجية تونس يستعرضان مسارات التسوية في ليبيا

استعرض وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا.

وتمحور اللقاء حول مساعي مختلف الأطراف الليبيّة ودول الجوار والشركاء الدوليين من أجل دفع هذا المسار وتعزيز الحوار بين الليبيين، بما يفضي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار موقف بلاده الداعم للتوصل إلى حل سياسي ليبي – ليبي، شامل ودائم، بما يحفظ سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما أبدى عمّار استعداد تونس لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الليبي، ولجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

في المقابل ثمّن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مواقف تونس ودورها المحوري في مساندة مسار التسوية الأممية في البلاد.