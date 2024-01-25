«باتيلي» يبحث الأفق السياسي في ليبيا مع ممثلي أمريكا وبريطانيا واليابان

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا القضايا المتعلقة بالعملية السياسية، وكيفية تجاوز الانسداد الحاصل في مسار التوصل إلى توافق ليبي ـ ليبي.

وقال باتيلي في منشورات منفصلة على حسابه في منصة إكس استقبلت اليوم وفدًا أمريكيًا يتكون من المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي بيرندت حيث تشاورنا حول العملية السياسية في ليبيا ومقارنة الملاحظات حول السبل الممكنة للمضي إلى الأمام.

وعبر باتيلي عن عن الشكر على دعم الولايات المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وإعداد البلاد للانتخابات، باعتبارها الطريق الوحيد للسلام المستدام والاستقرار والازدهار.

وعرض الوفد الأمريكي نتائج مشاوراته التي أجراها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لحث الأطراف الفاعلة على الاجتماع و الوصول إلى تسوية من أجل ليبيا.

استقبلت اليوم وفدًا أمريكيًا يتكون من المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبياـ جيريمي بيرندت حيث تشاورنا حول العملية السياسية في ليبيا ومقارنة الملاحظات حول السبل الممكنة للمضي إلى الأمام. pic.twitter.com/Cjz8DhMObD — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 24, 2024

كما التقى باتيلي السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، واستعرض معه التطورات الراهنة على الساحة السياسية في البلاد.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة إلى دعم قوي وموحد من قبل المجتمع الدولي لكسر الجمود السياسي، ولا سيما من خلال ترسيخ مسار واضح نحو انتخابات ذات مصداقية.

وأكد الجانبان على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في تسهيل الحوار وبناء التوافق بين الأطراف الليبية الفاعلة، وتمكينها في نهاية المطاف من رسم مستقبل مستقر ومزدهر لبلدها.

وشددنا على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في تسهيل الحوار وبناء التوافق بين الجهات الليبية الفاعلة، وتمكينها في نهاية المطاف من رسم مستقبل مستقر ومزدهر لبلدها. pic.twitter.com/P4rDV1t29Q — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 24, 2024

وفي ذات السياق التقى باتيلي القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا، ماساكي أماديرا، وناقش معه أهمية عملية حوار شاملة لإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأعلن أماديرا خلال اللقاء عن وصول سفير اليابان إلى ليبيا والتطلع للتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا.

استقبلت اليوم القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا، السيد ماساكي أماديرا. وناقشنا أهمية عملية حوار شاملة لإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا. وأبلغني السيد أماديرا بوصول سفير اليابان إلى ليبيا. نتطلع لمواصلة التعاون مع سعادة السفير. pic.twitter.com/UJEFPzoSzH — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) January 24, 2024