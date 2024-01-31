باتيلي يبحث العملية السياسية و المصالحة الوطنية مع صالح و اللافي

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، العملية السياسية في ليبيا و الرؤى التي يمكن أن تؤدي للوصول إلى تنظيم الانتخابات والخروج من حالة الانقسام الداخلي.

وذكرت البعثة الأممية في ليبيا على حسابها في فيسبوك، أن باتيلي شدد خلال اللقاء على ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار الذي اقترحه للتوصل إلى تسوية سياسية، وإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

ولفت باتيلي إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل وتوافقي ينهي الفترة الانتقالية ويوفر الاستقرار على المدى الطويل.

وعرض صالح وجهة نظره، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.

واتفق الطرفان على تكثيف مشاوراتهما بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك مع مختلف الأطراف الرئيسية.

وفي طرابلس، التقى باتيلي النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وناقش معه عملية المصالحة الوطنية، واتفق الطرفان على تكثيف الجهود واتباع نهج شامل ومنهجي لتعزيز المصالحة الوطنية.

وجدد باتيلي خلال اللقاء التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة للمبادرات التي يقوم بها المجلس الرئاسي بدعم من الاتحاد الأفريقي لإنجاح هذا المشروع الهام.