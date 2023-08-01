«باتيلي» يبحث دور المحامين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، بعدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه استمع إلى وجهات نظر المحامين وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته اللجنة المشتركة 6+6.

وناقش اللقاء إمكانية قيام المحامين بدور هام كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا.