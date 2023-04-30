«باتيلي» يبحث في الرياض تطورات الأزمة الليبية

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وأكد الوزير خلال اللقاء دعم المملكة العربية السعودية للحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما تم خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.