«باتيلي» يبحث في الزنتان إنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات

قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، بزيارة إلى مدينة الزنتان.

وتأتي الزيارة في في إطار المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي بانتظام مع مختلف المكونات الليبية من شتى أنحاء البلاد.

والتقى باتيلي خلال الزيارة، مع أعضاء المجلس البلدي وعميد البلدية عمران العمياني، وعدد من أعيان ووجهاء ومشايخ المنطقة.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “وكما كان الشأن في مناطق أخرى من ليبيا، شعرت من خلال مداخلات الحاضرين بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية، كما لمستُ الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة”.

كما شدّد باتيلي خلال اللقاء، على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي، وقال إنه يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.

وخلال الزيارة أيضاً، التقى باتيلي في مقر بلدية الزنتان مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وناقش معه آخر المستجدات على الساحة الليبية، وشدّد على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح، حسب وصفه.

وأردف باتيلي قائلاً: “لقد حان الوقت كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد”.