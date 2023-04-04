«باتيلي» يبحث في النيجر إرساء السلام والاستقرار بليبيا

اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، جولته في دول الجوار بجنوب ليبيا، بزيارة إلى عاصمة النيجر نيامي، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في النيجر، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية.

وأفاد باتيلي في تغريدية عبر حسابها على تويتر، بأن النقاشات تركزت حول إرساء السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأضاف: “حظيتُ بشرف استقبال فخامة رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، الذي أثنى على جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في هذه الفترة الحرجة، معرباً عن دعمه للشعب الليبي في سعيه نحو ترسيخ السلام والاستقرار”.

وأطلع المبعوث الأممي إلى ليبيا، رئيس النيجر على التقدم المحرز في المسار الأمني، وبخاصة جهود تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، كما أطلعه على آخر التطورات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات هذا العام.

والتقى باتيلي في وقت سابق، وزير الدفاع الوطني بجمهورية النيجر القاسوم إنداتو، واستعرض معه آليات التنسيق لدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف تسهيل الانسحاب المُنسق للمرتزقة والمقاتلين من ليبيا.

كما ناقش اللقاء أهمية تعزيز أمن الحدود بين ليبيا والنيجر لمنع الاتجار غير الشرعي العابر للحدود، والأنشطة الإجرامية التي تؤثر سلبًا على الأمن القومي لكلا البلدين وللمنطقة بأسرها.

والتقى باتيلي أيضاً في نيامي، مع وزير الداخلية والأمن العام بجمهورية النيجر الكاش الهادا، وناقش معه التقدم المهم الذي أحرزته لجان التواصل في ليبيا والنيجر وتشاد والسودان، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما تناول اللقاء سير العمل في آليات تبادل البيانات الخاصة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي تم الالتزام بها في اللقاءات التي احتضنتها تونس والقاهرة بين لجنة التواصل في ليبيا ونظيراتها في دول الجوار.