«باتيلي» يبحث في تونس تسريع العملية السياسية الليبية

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إلى العاصمة التونسية، في إطار الجولات التي يُجريها لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية.



والتقى باتيلي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وأفاد المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش سُبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على إجراء حواراتهم في ليبيا والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

هذا وتم خلال اللقاء دعوة المؤسسات الليبية المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الاطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل انتخابات 2021.

كما تم خلال اللقاء أيضاً، الاتفاق على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود.