«باتيلي» يبحث مع السفارة المصرية التطورات السياسية في ليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مع القائم بالأعمال الجديد لسفارة مصر في ليبيا تامر الحفني، بمقر البعثة في طرابلس.



وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه شارك القائم بالأعمال المصري تقييمه لآخر التطورات السياسية، مشددًا على “أهمية الانخراط الإيجابي لجميع الأطراف الليبية والإقليمية في الحوار الخماسي”.

وأضاف المبعوث الأممي أنه أعرب عن تقديره “لدعم مصر لمساعي إيجاد حل يقوده ويملك زمامه الليبيون للأزمة التي طال أمدها، بما في ذلك من خلال اتفاق سياسي تُيسِّره الأمم المتحدة ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.”