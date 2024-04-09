باتيلي يبحث مع السفير الياباني التنسيق لحل الانسداد السياسي في ليبيا

استعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى ليبيا، شيمورا إيزورو، المشهد السياسي والأمني والاقتصادي الحالي، والتحديات التي تواجه دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة.

وقال باتيلي في منشور عبر منصة إكس: شددت على ضرورة تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى دعم حل لحالة الانسداد السياسي، يقوده ويملك زمامه الليبيون.

وأثنى باتيلي على الدور الإيجابي الذي تلعبه اليابان، سواء في المجال الإنساني أو من خلال رئاستها للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا.