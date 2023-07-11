«باتيلي» يبحث مع سفير ألمانيا وإبطاليا تطورات الوضع في ليبيا

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إنّه اجتمع في لقاءين منفصلين مع سفيري إيطاليا وألمانيا لدى ليبيا، لبحث مسألة الانتخابات وأهمية وجود إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات.

وبحث باتيلي مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، معه دعم إيطاليا المستمر لليبيا، حيث أكّد ألبريني دعم حكومة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن.

وناقش باتيلي مع السفير الألماني أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقيا وقابلا للتطبيق، وضرورةَ تجنب أي خطوات أحادية الجانب، داعيًا الفرقاء الليبيين للعمل معًا لإيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق.