«باتيلي» يبحث مع مستشار الأمن القومي الدفع باتجاه الانتخابات

استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر البعثة بمدينة بنغازي، مساء الأحد، المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، في إطار مشاوراته في أنحاء ليبيا.

ويأتي اللقاء لبحث عديد الملفات الهامة على رأسها الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب ما أفاد مكتب مستشار الأمن القومي.

واتفق الطرفان على ضرورة المضي قدما في العمل على تقريب وجهات النظر لضمان نجاح هذه الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على مدى السنوات الاثنتي عشر الماضية.