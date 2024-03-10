«باتيلي» يحث على بناء توافق الآراء داخل مجلسي النوّاب والدولة

حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على مواصلة الجهود لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات.



جاء ذلك خلال لقائه، بمقر البعثة في طرابلس، مع عادل كرموس ووحيد برشان وصلاح ميتو ونزار كعوان الممثلين عن كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة.

وذكرت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة “الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن” واستعراض “السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي.”