«باتيلي» يدعو إلى تعزيز التوافق وتمهيد الطريق للانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وتناول اللقاء تناول اللقاء الخطوات المُنجزة من قبل المجلس الرئاسي في المسارات، السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأشاد المبعوث الأممي بأهمية قرار تشكيل لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، والخطوات التي يسعى من خلالها المجلس لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما حث باتيلي جميع الجهات والأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على تبني نفس المقاربة التشاورية والشاملة، وتعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

وفي وقت سابق، أعلن باتيلي عزمه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.

وأوضح المبعوث الأممي أنه سوف يكثف خلال الأسابيع المقبلة، تواصله مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

ولفت باتيلي إلى أنه يعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في العمل معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.